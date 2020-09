Ex boss della banda della Magliana | “Omicidio Willy non è crimine fascista | ma ‘gomorrista’”

Leggi su dire

(Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – “Quando li ho visti, ho pensato che ai miei tempi avremmo detto ‘ammazza come so larghi, questi nun li sbajamo proprio’. Due scemi così non potevano andare in giro”. Antonio Mancini, ex esponente della Banda della Magliana, contattato dall’agenzia Dire commenta la vicenda di Colleferro e la morte del giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso di botte nella notte tra il 5 e il 6 settembre. I principali indiziati sono due fratelli, due cultori della MMA, un misto tra arti marziali, boxe e kickboxing, riconoscibili dai muscoli ma anche dai tanti tatuaggi su gran parte del corpo.