Eurozona | costo lavoro 2° trimestre cresce con aumento salario

Ultime Notizie dalla rete : Eurozona costo

Teleborsa

Bruxelles, 15 set 11:30 - (Agenzia Nova) - Nel secondo trimestre del 2020, il costo orario del lavoro è aumentato del 4,2 per cento nell'area euro e del 4,1 per cento nell'Unione europea rispetto allo ...Mentre la Bce, per il momento, si limita a comunicare che il monitoraggio degli indici è costante, senza tuttavia ricordare che il suo obiettivo di inflazione per l'eurozona è sparito dai radar ormai ...La giornata macro si apre con la produzione industriale e le vendite al dettaglio in Cina. Seguono la disoccupazione in Gran Bretagna, l'inflazione in Francia e in Italia, il costo del lavoro nell'Eur ...