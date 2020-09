Europol lancia l' allarme | ' Le mafie puntano ai soldi del Recovery Fund'

(Di martedì 15 settembre 2020) 'Leaidel, bisogna vigilare sui fondi in arrivo'. E' l'del direttore esecutivo di, Catherine De Bolle, secondo cui a livello europeo si sta già ...

I soldi del Recovery fund ancora non ci sono, ma le mafie ci hanno messo già gli occhi sopra. A lanciare l’allarme, oggi da Roma, è il direttore di Europol che parla di un "incremento delle ...Si sta già registrando a livello europeo un “incremento delle infiltrazioni nell’economia” da parte delle organizzazioni criminali e per questo è fondamentale che i paesi Ue comprendano che le mafie h ...L’Europol ha registrato nelle ultime settimane e negli ultimi ... Non a caso sin dall’inizio dell’emergenza coronavirus il Viminale ha lanciato l’allarme. L’emergenza sanitaria e la crisi economica ...