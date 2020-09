Europa League: Milan, sale Saelemaekers. Per il jolly belga una crescita continua (Di martedì 15 settembre 2020) I tifosi del Milan non hanno ancora capito come si pronuncia il suo cognome, ma hanno ben chiaro che Alexis Saelemaekers è il classico giocatore poco glamour ma tanta sostanza. Il 21enne belga è ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 settembre 2020) I tifosi delnon hanno ancora capito come si pronuncia il suo cognome, ma hanno ben chiaro che Alexisè il classico giocatore poco glamour ma tanta sostanza. Il 21enneè ...

Milan, Leao in quarantena per sospetto Covid. Salta l'Europa League, compagni negativi

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Preliminari Europa League, il MIlan è su DAZN Corriere dello Sport Probabili formazioni Inter Lugano/ Occhi puntati sul bomber Gerndt (amichevole)

Si accenderà solo oggi e alle ore 17.00 al Suning Training Center, la partita amichevole tra Inter e Lugano, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti più che mai impazienti di s ...

Milan, Leao ammette su Twitter: "Sono positivo al Covid-19"

Il giocatore era arrivato a Milano dal Portogallo dopo le vacanze estive. Leao sta bene ed è completamente asintomatico. Il virus lo ha già costretto a tre settimane di assenza, le prime tre della pre ...

Milan, Maldini mette Chiesa al centro del villaggio rossonero

Enrico Chiesa al Milan? «È uno dei migliori giovani italiani ma non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina per Chiesa, è questo lo stato dei fatti a oggi». Paolo Maldini socchiude (non chiude ...

