Esclusiva: Palermo, è fatta per Odjer. Domani la firma (Di martedì 15 settembre 2020) Colpo a centrocampo per il Palermo. E’ fatta per il centrocampista svincolato Moses Odjer, classe ’96, Trapani e Salernitana le sue ultime esperienze in Serie B. Un’operazione importante per il nuovo corso rosanero, visto che Odjer garantisce equilibri a centrocampo. L’accordo è stato già definito, al punto che Domani Odjer è atteso in città per firmare il contratto che lo legherà al club rosanero. Foto: Twitter Trapani L'articolo Esclusiva: Palermo, è fatta per Odjer. Domani la firma proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Colpo a centrocampo per il. E’per il centrocampista svincolato Moses, classe ’96, Trapani e Salernitana le sue ultime esperienze in Serie B. Un’operazione importante per il nuovo corso rosanero, visto chegarantisce equilibri a centrocampo. L’accordo è stato già definito, al punto cheè atteso in città perre il contratto che lo legherà al club rosanero. Foto: Twitter Trapani L'articolo, èperlaproviene da Alfredo Pedullà.

"La Regione Sicilia ha ordinato due milioni di tamponi rapidi che consentiranno screening più veloci. Il primo milione sarà già nella disponibilità nell’Isola da giovedì". Dopo averlo annunciato in es ...

Blitz “Mosaico” sull’asse Favara-Liegi. Minardi: “Si procede solo sul duplice tentato omicidio Nicotra-Distefano”

Le attività investigative della squadra Mobile di Agrigento, con la collaborazione della squadra Mobile di Palermo e della polizia belga, che ha eseguito l’operazione “Mosaico”, su coordinamento della ...

Direttrici ferroviarie verso la Calabria e la Sicilia, Provenzano: "Accumulati ritardi e criticità"

Si è svolta oggi presso gli uffici del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale la riunione convocata dal Ministro Provenzano con i Comitati di Coordinamento dei Contratti istituzionali di Svil ...

