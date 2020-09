Errico (Campania Libera): “C’è una prateria nell’agroalimentare, percorriamola” (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“In queste settimane sto visitando diverse aziende del settore agroalimentare presenti sul territorio provinciali. Alcune già le conoscevo, altre rappresentano una gran bella novità. Giovani che negli ultimi anni hanno investito, hanno deciso di stabilizzarsi nel Sannio, di costruire il loro futuro nel nostro territorio. Ma non è tutto, il piano regionale può fare molto di più per il settore agroalimentare“. Si apre così la nota stampa di Fernando Errico, sindaco di San Nicola Manfredi e candidato alle elezioni regionali con Campania Libera. “È necessario potenziare, – prosegue – in tutta la regione, e nel nostro territorio provinciale, la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“In queste settimane sto visitando diverse aziende del settore agroalimentare presenti sul territorio provinciali. Alcune già le conoscevo, altre rappresentano una gran bella novità. Giovani che negli ultimi anni hanno investito, hanno deciso di stabilizzarsi nel Sannio, di costruire il loro futuro nel nostro territorio. Ma non è tutto, il piano regionale può fare molto di più per il settore agroalimentare“. Si apre così la nota stampa di Fernando, sindaco di San Nicola Manfredi e candidato alle elezioni regionali con. “È necessario potenziare, – prosegue – in tutta la regione, e nel nostro territorio provinciale, la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in ...

peppemanzo : ELEZIONI CAMPANIA, PAROLA AI CANDIDATI: PARLA DAVIDE D’ERRICO - Fremondoweb : MESSAGGIO PROMOZIONALE - SPAZIO ELETTORALE --- ?? Il prossimo 20/21 Settembre potrete votare FERNANDO ERRICO in tut… - Fremondoweb : MESSAGGIO PROMOZIONALE - SPAZIO ELETTORALE ?? Il prossimo 20/21 Settembre potrete votarmi in tutta la Provincia di… - mattinodinapoli : Regionali in Campania, D’Errico: «Tagliamo gli stipendi dei consiglieri regionali per creare lavoro» -

Ultime Notizie dalla rete : Errico Campania Elezioni Regionali in Campania, Davide D’Errico: “È il tempo dei giovani anticamorra di Napoli” La Repubblica Errico: riapertura ospedale di Cerreto ottima notizia per il Sannio

“L’ospedale di Cerreto Sannita riaprirà ad Ottobre. L’annuncio del Presidente De Luca, oggi al ‘’San Pio’’ di Benevento, è davvero una buona notizia per il nostro territorio e per la sanità sannita ch ...

Utilizzo delle targhe prova sui veicoli immatricolati: interviene Errico

“Confrontandomi in questi giorni con diversi operatori del settore, imprese ed esperti sanniti, mi sento in dovere di esternare la mia contrarietà rispetto alla recente sentenza della Corte di Cassazi ...

Regionali in Campania, D’Errico: «Tagliamo gli stipendi dei consiglieri regionali per creare lavoro»

“Davanti ad una crisi economica così forte non possiamo più tollerare che un consigliere regionale guadagni 10.000 euro al mese, mentre i nostri fratelli, i nostri figli, dopo aver studiato, fanno sta ...

“L’ospedale di Cerreto Sannita riaprirà ad Ottobre. L’annuncio del Presidente De Luca, oggi al ‘’San Pio’’ di Benevento, è davvero una buona notizia per il nostro territorio e per la sanità sannita ch ...“Confrontandomi in questi giorni con diversi operatori del settore, imprese ed esperti sanniti, mi sento in dovere di esternare la mia contrarietà rispetto alla recente sentenza della Corte di Cassazi ...“Davanti ad una crisi economica così forte non possiamo più tollerare che un consigliere regionale guadagni 10.000 euro al mese, mentre i nostri fratelli, i nostri figli, dopo aver studiato, fanno sta ...