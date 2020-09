Eros Ramazzotti, brutto incidente: è stato operato (Di martedì 15 settembre 2020) Eros Ramazzotti ha raccontato di essere stato operato, un’estate particolare quella del cantante che solo oggi parla della sua situazione. L’estate di Eros Ramazzotti non è stata delle migliori, il cantane è infatti finito in ospedale dopo una brutta caduta. Se la sua primavera è stata segnata dall’apprezzata cover di Una donna per amico, l’intramontabile brano di Lucio Battisti, i mesi estivi hanno avuto una connotazione decisamente amara. Questo il racconto del cantante romano ai Lunatici, il noto programma notturno in onda su Rai Radio 2. (Continua...) La rivelazione di Eros Ramazzotti ha molto preoccupato i suoi fan, il noto cantante ha infatti ... Leggi su howtodofor (Di martedì 15 settembre 2020)ha raccontato di essere, un’estate particolare quella del cantante che solo oggi parla della sua situazione. L’estate dinon è stata delle migliori, il cantane è infatti finito in ospedale dopo una brutta caduta. Se la sua primavera è stata segnata dall’apprezzata cover di Una donna per amico, l’intramontabile brano di Lucio Battisti, i mesi estivi hanno avuto una connotazione decisamente amara. Questo il racconto del cantante romano ai Lunatici, il noto programma notturno in onda su Rai Radio 2. (Continua...) La rivelazione diha molto preoccupato i suoi fan, il noto cantante ha infatti ...

toniuk : RT @EurovisionWolf: # 51: Eros Ramazzotti - Più Bella Cosa (1996) Eros‘ best #90s song was a no. ??in ???? & ????, and went top 20 in ????. Più B… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Eros Ramazzotti - Un'Altra te -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - virgo1972_ : @EmanuelaSono Eros Ramazzotti... - jnrvl892 : Tina Turner & Eros Ramazzotti - Cose Della Vita - Live Munich 1998 (HD 7... - VMODELTA : #NowPlaying Eros Ramazzotti/Luca Bignardi - Più bella cosa -