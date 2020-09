Entra in studio vestita così? Raptus di Beppe Convertini | cosa gli esce di bocca | impensabile reazione di Anna Falchi

(Di martedì 15 settembre 2020) Testosterone alle stelle a C'è tempo per..., il programma in onda su Rai 1 al mattino dove al timone ci sonoed. E il primo ha aperto la puntata di oggi, martedì 15 settembre, con un apprezzamento per la collega, che si è presentata in un vestitino verde acqua. Appena la ha vista,si è lasciato andare: "Come sei sexy oggi,!". A quel punto, la showgirl e conduttrice si è fatta scorrere le mani lungo i fianchi, con fare un poco civettuolo, e gli ha risposto: "Hai visto? Solo per te, mio caro". Insomma, grande feeling tra i due, che da tempo ci hanno abituato a questo tipo di siparietti. Certo, nessuna malizia. Ma i due si stimano, eccome. Per inciso, il programma andrà in onda ...

chIoestewart : leggo il libro sottolineando le parti importanti e poi studio tot pagine al giorno fino a finire il libro e poi ini… - Mauro_1977_ : RT @sempreciro: Da un recente studio dell'Inps,emerge che un 30enne che entra adesso nel mondo del lavoro,andrà in pensione 19 anni e 4 mes… - thenembokid : 3,2,1....palladini entra nello studio navarra #upas - Patty12784303 : @mary_niro @Tayyaba__94 Lo chiedo in italiano perché È la lingua della cultura : cosa c'entra lo studio con l'educazione ?????? - Dangone_ : @tpwkmar La cosa buffa è che sta roba c'entra molto poco con quello che studio ma okkk -

Ultime Notizie dalla rete : Entra studio

Liberoquotidiano.it

[This unedited press release is made available courtesy of Gamasutra and its partnership with notable game PR-related resource GamesPress.] 14 settembre 2020 – Il publisher The Irregular Corporation ( ...La comparsa dell’anemia potrebbe essere uno degli indizi dell'insorgenza del morbo di Crohn. Lo suggerisce uno studio appena pubblicato su PLoS One condotto dai ricercatori dell’Università di Seul nel ...Tutto è pronto per il via ufficiale del Grande Fratello Vip 5 e qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto t ...