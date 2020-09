Ennio Morricone Night all'Auditorium di Milano (Di martedì 15 settembre 2020) POPs è uno degli appuntamenti classici de laVerdi, che torna dopo i grandissimi successi dei tributi sinfonici alla musica dei Queen, degli Abba, di David Bowie, di Fabrizio De André, dei Pink Floyd e dei Beatles. Il format si rivolge ad un pubblico trasversale, non necessariamente allenato all'ascolto della musica sinfonica, e prevede che l'Orchestra Giuseppe Verdi esegua alla sua maniera grandi repertori pop e rock.Una contaminazione quella tra classica e rock che da sempre nel corso dei decenni ha ottenuto il favore del pubblico. Basti pensare ai progetti sinfonici di band come Deep Purple, Metallica, Kiss e i tedeschi Scorpions con la Berliner Philarmoniker. O ancora il caso di Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus, il disco della rock band americana che ha debuttato al primo posto nella classifica dedicata alla musica classica del magazine ... Leggi su panorama (Di martedì 15 settembre 2020) POPs è uno degli appuntamenti classici de laVerdi, che torna dopo i grandissimi successi dei tributi sinfonici alla musica dei Queen, degli Abba, di David Bowie, di Fabrizio De André, dei Pink Floyd e dei Beatles. Il format si rivolge ad un pubblico trasversale, non necessariamente allenato all'ascolto della musica sinfonica, e prevede che l'Orchestra Giuseppe Verdi esegua alla sua maniera grandi repertori pop e rock.Una contaminazione quella tra classica e rock che da sempre nel corso dei decenni ha ottenuto il favore del pubblico. Basti pensare ai progetti sinfonici di band come Deep Purple, Metallica, Kiss e i tedeschi Scorpions con la Berliner Philarmoniker. O ancora il caso di Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus, il disco della rock band americana che ha debuttato al primo posto nella classifica dedicata alla musica classica del magazine ...

GiangioTheGlide : RT @culturaaroma: Giovedì #17settembre in @AuditoriumPdM alle 21 Antonio Pappano dirige per la prima volta le grandi colonne sonore di #Enn… - Futura_Noir : RT @jazz_life_love: A volte guardo me stesso camminare per strada invisibile agli sguardi come uno spettatore che osserva la vita e ne asc… - mua2ib : @AsteadWesley Ennio Morricone? - LivingInternal : @Z_Fresh7 @AsteadWesley Ennio Morricone? - radioducinema : En ce moment #Ennio Morricone - Cinema Paradiso - Nuovo Cinema Paradiso (Titoli) #cinema #repliquesdefilms… -