Enit | i nuovi dati del turismo straniero in Italia

(Di martedì 15 settembre 2020) Non è stato un anno facile. Secondo i dati dell’Enit, «Il contributo diretto del turismo all’economia italiana nel confronto internazionale in termini economici (mantenendo fermo il PIL nazionale totale economia 2019) diminuirà di -2,6 punti percentuali nel 2020 (3,2% del PIL) rispetto al 2019 (5,7% del PIL)». Un calo importante ma inferiore a quello di molti altri Paesi: 4,5% la Francia, -3,1% la Spagna. «La flessibilità del nostro sistema di offerta compensa parzialmente la riduzione dei flussi stranieri grazie alla capacità dei nostri operatori di attrarre sia il mercato domestico» ha dichiarato il Presidente Enit Giorgio Palmucci.

Si allunga e frammenta il periodo di vacanze classico per gli italiani. Che quest’estate hanno premiato a grande maggioranza l’Italia e che intendono viverla anche per i prossimi soggiorni, recependol ...Un’estate tutta italiana: come da previsione, la maggior parte degli italiani, il 97%, in questo momento storico così particolare, ha deciso di trascorrere le proprie vacanze nel Belpaese, scegliendo ...Secondo l’Enit – Agenzia Italiana per il Turismo – si prevede che ... è possibile scoprire le news e la nuova e avvincente programmazione 2021 presso le fiere dedicate al turismo. In seguito alla ...