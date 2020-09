Energia | Patuanelli firma dm comunità energetiche | ‘è svolta importante’ Adnkronos 5

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 15 settembre 2020) () – Il nuovo meccanismo, si rileva, è più semplice e riduce i costi burocratici: non ci saranno pre-qualifiche da fare né bandi o graduatorie, ma sarà sufficiente fare richiesta al Gse, una volta realizzata la configurazione, per accedere agli incentivi. Anche da un punto di vista fiscale, il regime è stato semplificato: con il Dl rilancio è stato stabilito che, per i condomini che realizzano una comunità rinnovabile, l’esercizio di impianti fino a 200kW non costituisce ‘attività commerciale abituale’. Così, in pratica, il condominio, per gestire i proventi degli incentivi all’impianto rinnovabile, non dovrà più aprire una partita Iva e avviare una gestione fiscale ad hoc.Le comunità dell’facilitano la ...