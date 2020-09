Energia, ENEA: “Sui consumi domestici Italia divisa tra sostenibilità e individualismo” (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Una sostanziale contraddittorietà della situazione nazionale, caratterizzata da un lato da atteggiamenti vicini a quelli dei paesi più avanzati nell’ambito della sostenibilità (elevata percezione dei rischi del cambiamento climatico, fiducia nell’azione collettiva, ampia diffusione di alcune pratiche di sostenibilità), dall’altro da indicatori di segno opposto (individualismo/mascolinità, scarsa percezione di responsabilità individuale, rifiuto verso le politiche disincentivanti, diffusione poco sviluppata di alcuni comportamenti pro-ambiente). È quanto emerge dal rapporto “I comportamenti energetici in ambito domestico – Dimensioni culturali, sociali ed individuali” risultato della collaborazione tra Università Statale di Milano (Cattedra di Psicologia Sociale) e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Una sostanziale contraddittorietà della situazione nazionale, caratterizzata da un lato da atteggiamenti vicini a quelli dei paesi più avanzati nell’ambito della sostenibilità (elevata percezione dei rischi del cambiamento climatico, fiducia nell’azione collettiva, ampia diffusione di alcune pratiche di sostenibilità), dall’altro da indicatori di segno opposto (individualismo/mascolinità, scarsa percezione di responsabilità individuale, rifiuto verso le politiche disincentivanti, diffusione poco sviluppata di alcuni comportamenti pro-ambiente). È quanto emerge dal rapporto “I comportamenti energetici in ambito domestico – Dimensioni culturali, sociali ed individuali” risultato della collaborazione tra Università Statale di Milano (Cattedra di Psicologia Sociale) e ...

Ultime Notizie dalla rete : Energia ENEA Energia, ENEA: Sui consumi domestici Italia divisa tra sostenibilità e individualismo Il Messaggero Nucleare, l’Enea accende i motori per l’avvio del centro italiano per la fusione

L’Enea accende ufficialmente i motori per l’avvio del Centro italiano per la fusione nucleare. È infatti partita la fase operativa per la realizzazione del progetto Dtt (Diverter Tokamk Test), la macc ...

Competitività, Corigliano-Rossano protagonista Horizon 2020

Contribuire ad attuare azioni concrete di efficienza energetica ed un monitoraggio efficace con l’obiettivo di modernizzare e de-carbonizzare l'economia europea. In questa visione Corigliano-Rossano a ...

Speciale energia: Russo (Gruppo Cap) a Digital business week, utility partner per crescita territori

Milano, 15 set 14:00 - (Agenzia Nova) - Anche Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, partecipa alla prima "Digital business week", l’iniziativa promossa ...

