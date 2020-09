Energia, al via incentivo per l’autoconsumo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo che definisce la tariffa con la quale si incentiva la promozione dell’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili, al fine di favorire la transizione energetica ed ecologica del sistema elettrico del nostro Paese, con benefici ambientali, economici e sociali per i cittadini. “Con grande soddisfazione ho firmato oggi il decreto che introduce un incentivo a sostegno delle comunità energetiche e dell’autoconsumo”, dichiara il Ministro Patuanelli. “Si tratta di una svolta importante – aggiunge – che consentirà di sviluppare ulteriormente nel nostro Paese la produzione di Energia da ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo che definisce la tariffa con la quale si incentiva la promozione dell’autoconsumo collettivo e le comunitàda, al fine di favorire la transizione energetica ed ecologica del sistema elettrico del nostro Paese, con benefici ambientali, economici e sociali per i cittadini. “Con grande soddisfazione ho firmato oggi il decreto che introduce una sostegno delle comunitàe dell’autoconsumo”, dichiara il Ministro Patuanelli. “Si tratta di una svolta importante – aggiunge – che consentirà di sviluppare ulteriormente nel nostro Paese la produzione dida ...

UniTrieste : RT @il_piccolo: Salute, energia, inquinamento: Trieste Next al via il 25 settembre - abollis : RT @il_piccolo: Salute, energia, inquinamento: Trieste Next al via il 25 settembre - il_piccolo : Salute, energia, inquinamento: Trieste Next al via il 25 settembre - AmbienteParco : RT @MISE_GOV: #Energia #incentivo per autoconsumo e #comunitàenergetiche da #fontirinnovabili @SPatuanelli ha firmato decreto attuativo per… - ecogen_impianti : RT @MISE_GOV: #Energia #incentivo per autoconsumo e #comunitàenergetiche da #fontirinnovabili @SPatuanelli ha firmato decreto attuativo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia via Energia, al via incentivo per l'autoconsumo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili Il Messaggero Roccarainola: Rubava energia elettrica da 5 anni. Carabinieri arrestano il titolare di un autolavaggio

I Carabinieri della stazione forestale di roccarainola hanno arrestato per furto di energia elettrica il titolare di un autolavaggio del posto. I militari – nell’ambito dei servizi ambientali disposti ...

La donna scomparsa a Crema: nell'auto della vittima frammenti dito e di ossa craniche

Nell'auto bruciata di Sabrina Beccalli, scomparsa a Crema lo scorso 15 agosto, sono stati ritrovati frammenti che verosimilmente appartengono a un dito e a una teca cranica. E' quanto emerge dalla isp ...

Grillo: “L’energia fossile deve costare tanto. Più incentivi alle rinnovabili”

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2020 Grillo: “L’energia fossile deve costare tanto. Più incentivi alle rinnovabili” “L’energia fatta da fonti fossili deve costare moto non poco. Le tasse così recup ...

I Carabinieri della stazione forestale di roccarainola hanno arrestato per furto di energia elettrica il titolare di un autolavaggio del posto. I militari – nell’ambito dei servizi ambientali disposti ...Nell'auto bruciata di Sabrina Beccalli, scomparsa a Crema lo scorso 15 agosto, sono stati ritrovati frammenti che verosimilmente appartengono a un dito e a una teca cranica. E' quanto emerge dalla isp ...(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2020 Grillo: “L’energia fossile deve costare tanto. Più incentivi alle rinnovabili” “L’energia fatta da fonti fossili deve costare moto non poco. Le tasse così recup ...