Emmy 2020 | i vincitori dei Creative Arts Emmy | Netflix subito in testa ai premiati dopo la prima serata

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 15 settembre 2020)delladi premiazione Nella notte italiana tra domenica 20 e lunedì 21 settembre ci sarà la cerimonia di premiazione degli(qui le nomination) in unadiversa dal solito che in quest’annata così eccezionale causa pandemia, si svolgerà in remoto con i vari nominati ciascuno nelle proprie case. In attesa dei premi principali come ogni anno vengono consegnati i, premi che riguardano il mondo dei documentari, delle notizie, dei reality e tutte quelle figure che sono fondamentali per la ...