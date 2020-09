Elezioni Usa, Donald Trump e la teoria del colpo di stato: il voto per posta è la miccia per non mollare la Casa Bianca in caso di sconfitta (Di martedì 15 settembre 2020) Quando quest’estate Donald Trump ha inviato le forze federali a Portland, “per sedare la rivolta”, Charles Fried ha fatto sentire la sua voce. Fried è un giurista della Harvard Law School, repubblicano, solicitor general (capo dell’Avvocatura generale che rappresenta il Governo federale davanti alla Corte suprema) con Ronald Reagan dal 1985 al 1989. Fried è anche un profugo. Nel 1939, a cinque anni, lasciò Praga, dov’era nato. I genitori, ebrei, fuggivano la persecuzione nazista. Nell’invio a Portland delle truppe del Department of Homeland Security, Fried ha rivisto un vecchio copione. “Avrebbero potuto indossare le camicie brune”, ha detto, segnalando che Trump e il suo attorney general William Barr potrebbero utilizzare “degli agenti provocatori, gente di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Quando quest’estateha inviato le forze federali a Portland, “per sedare la rivolta”, Charles Fried ha fatto sentire la sua voce. Fried è un giurista della Harvard Law School, repubblicano, solicitor general (capo dell’Avvocatura generale che rappresenta il Governo federale davanti alla Corte suprema) con Ronald Reagan dal 1985 al 1989. Fried è anche un profugo. Nel 1939, a cinque anni, lasciò Praga, dov’era nato. I genitori, ebrei, fuggivano la persecuzione nazista. Nell’invio a Portland delle truppe del Department of Homeland Security, Fried ha rivisto un vecchio copione. “Avrebbero potuto indossare le camicie brune”, ha detto, segnalando chee il suo attorney general William Barr potrebbero utilizzare “degli agenti provocatori, gente di ...

carolafrediani : ?? E' tornata la mia newsletter #GuerrediRete! Oggi si parla di sorveglianza predittiva, riconoscimento facciale, el… - riotta : Se vi interessano elezioni Usa #2020 #WhiteHouse seguite #Arizona @JoeBiden +10 su @realDonaldTrump 52 a 42. Nel 20… - welikeduel : 'Queste elezioni sono le più importanti nella storia degli Usa. Io sono un fermo oppositore del trumpismo. Abbiamo… - Handi02970849 : RT @fattoquotidiano: Elezioni Usa, Donald Trump e la teoria del colpo di stato: il voto per posta è la miccia per non mollare la Casa Bianc… - fattoquotidiano : Elezioni Usa, Donald Trump e la teoria del colpo di stato: il voto per posta è la miccia per non mollare la Casa Bi… -