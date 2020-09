Elezioni: il Governo teme la diserzione degli anziani bacino elettorale della sinistra (Di martedì 15 settembre 2020) Test importante per il Governo che rischia di perdere le Regioni rosse per eccellenza. Si vota il 20 e 21 prossimi in un’Italia che ha voglia di normalità ma deve convivere con il covid-19. Al tempo del virus gli elettori non sono tutti uguali davanti ai seggi. Infatti anziani, donne incinte e madri con bimbi al seguito potranno saltare la fila. La novità è determinata dalla pandemia e dalla necessità di evitare assembramenti davanti alle sezioni dove domenica e lunedì si voterà per le regionali o per il referendum sul taglio dei parlamentari. La misura è allo studio del Viminale. Nelle prossime ore la ministra Luciana Lamorgese dovrebbe firmare una circolare che segue un accordo con la Protezione civile. Nei seggi saranno presenti volontari che aiuteranno le persone bisognose di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 15 settembre 2020) Test importante per ilche rischia di perdere le Regioni rosse per eccellenza. Si vota il 20 e 21 prossimi in un’Italia che ha voglia di normalità ma deve convivere con il covid-19. Al tempo del virus gli elettori non sono tutti uguali davanti ai seggi. Infatti, donne incinte e madri con bimbi al seguito potranno saltare la fila. La novità è determinata dalla pandemia e dalla necessità di evitare assembramenti davanti alle sezioni dove domenica e lunedì si voterà per le regionali o per il referendum sul taglio dei parlamentari. La misura è allo studio del Viminale. Nelle prossime ore la ministra Luciana Lamorgese dovrebbe firmare una circolare che segue un accordo con la Protezione civile. Nei seggi saranno presenti volontari che aiuteranno le persone bisognose di ...

Ma ci sono programmi concreti per l'economia della Liguria?

Le prospettive di investimento con progetti concreti e operativi per lo sviluppo della Liguria sono davvero nel piano più vasto del “Recovery Fund” o sono soltanto un chiacchiericcio? Il dibattito, ch ...

Elezioni 2020 e referendum, orari, dove e per cosa si vota il 20-21 settembre

Sono sette le Regioni che sono chiamate a rinnovare il proprio governo e i vari ‘parlamentini’ territoriali: le elezioni, inizialmente previste tra marzo e giugno scorsi, sono state accorpate e rinvia ...

