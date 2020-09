Elezioni a Roma | cinque big del M5s sfiduciano la candidatura della Raggi | “Serve salto di qualità”

(Di martedì 15 settembre 2020)big del M5slaLadi Virginia, che ha annunciato di voler correre per un secondo mandato nel ruolo di sindaca a, rischia di diventare più complicata del previsto. Il motivo? Pare che all’interno del M5s ci sia una fronda di consiglieri pronti a sfiduciare la prima cittadina e a spingere per un altro candidato. A dimostrarlo un comunicato in cui i 5 big pentastellati (Enrico Stefàno, Angelo Sturni, Alessandra Agnello, Marco Terranova e Donatella Iorio) chiedono un “di qualità” al partito: “Nelle ultime settimane – si legge nella nota – il dibattito cittadino sta ...

MonicaCirinna : Ridare speranza a #Roma. Bisogna camminare insieme, dentro e fuori @pdnetwork Fondamentali ascolto e partecipazione… - popgiornale : L'accorpamento di elezioni regionali, amministrative, suppletive e referendarie è stata non solo una scelta infelic… - Annalis80790333 : RT @paolorm2012: Terremoto grillino, cinque big capitolini sfiduciano la Raggi - Il Tempo - paolorm2012 : Terremoto grillino, cinque big capitolini sfiduciano la Raggi - Il Tempo - adriano____ : Comunicano dal gabinetto della sindaca che finalmente Roma ha l’assessore ai rifiuti urbani. 584 giorni ci sono vol… -

ROMA Le ultime dichiarazioni di Nicola Zingaretti e di Matteo Salvini vanno lette al contrario. Assicura il segretario del Pd: «Il voto di domenica prossima non segna il destino di un partito». Cioè d ...La polemica non c'è stata e non ci sarà nemmeno la corsa a due. Di fatto attraverso il suo profilo Facebook Eugenio Crotti ha dichiarato di rinunciare a candidarsi alla presidenza della FIP per le ele ...I primi mal di pancia, le sfuriate sui social. Quindi il Big Bang a 5 Stelle. La maggioranza pentastellata scoppia e ora la sindaca Virginia Raggi, che appare " destabilizzata " nelle chat interne che ...