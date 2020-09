eFootball PES 2021: disponibile da oggi! (Di martedì 15 settembre 2020) Il famosissimo simulatore calcistico targato Konami, eFootball PES 2021, è disponibile da oggi, andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo importante Day One oltre al trailer di lancio del gioco L’ennesimo titolo della serie calcistica targata Konami arriverà oggi su tutti gli scaffali degli store videoludici, fisici e digitali. eFootball PES 2021 è disponibile per la gioia di tutti gli appassionati di calcio e, in particolar modo, della serie. Il confronto con un videogioco come FIFA ha sempre pesato, ma i fan di PES non hanno mai fatto un passo indietro e il titolo conta ancora oggi un numero difficilmente quantificabile di giocatori. Scopriamo qualche dettaglio in più oltre al trailer ufficiale di lancio. eFootball PES ... Leggi su tuttotek (Di martedì 15 settembre 2020) Il famosissimo simulatore calcistico targato Konami,PES, èda oggi, andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo importante Day One oltre al trailer di lancio del gioco L’ennesimo titolo della serie calcistica targata Konami arriverà oggi su tutti gli scaffali degli store videoludici, fisici e digitali.PESper la gioia di tutti gli appassionati di calcio e, in particolar modo, della serie. Il confronto con un videogioco come FIFA ha sempre pesato, ma i fan di PES non hanno mai fatto un passo indietro e il titolo conta ancora oggi un numero difficilmente quantificabile di giocatori. Scopriamo qualche dettaglio in più oltre al trailer ufficiale di lancio.PES ...

GamingTalker : eFootball PES 2021 Season Update è disponibile da oggi, trailer di lancio - GameXperienceIT : eFootball PES 2021: il SEASON UPDATE è ora disponibile - FrancisMayCry : eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Non si passa (Bronzo) Hai mantenuto la porta inviolata. #PS4share - FrancisMayCry : eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Tripletta (Bronzo) Hai segnato 3 reti in una partita con lo stesso giocatore. - FrancisMayCry : eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Contropiedista (Bronzo) Hai segnato un gol in contropiede. #PS4share -