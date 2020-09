Ecco eFootball PES 2021 | edizioni e prezzi disponibili

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 settembre 2020) È disponibile da oggi in formato fisico e digitalePES, il videogioco di casa Konami dedicato al calcio. Uscita oggi in versione Season Update, non mostrerà grandi cambiamenti rispetto all’edizione precedente in vista della next gen.lee idi uno dei due giochi di calcio per console e PC più apprezzati dagli appassionati.il trailer del videogiocoPES: rivoluzione in corso? Non esattamente. Da oggi è infatti in vendita PESin versione Season Update, proprio a segnare una sorta di aggiornamento rispetto all’edizione precedente, senza grandi cambiamenti. Questo si spiega con il fatto che Konami stia progettando la vera ...