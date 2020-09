“È successo di nuovo!”. Lutto nel cinema, l’attrice aveva soltanto 24 anni: le lacrime dei colleghi (Di martedì 15 settembre 2020) Continua la brutta escalation di morti sospette nel mondo dell’hard. L’ultima solo in ordine temporale è Zoe Parker: la giovane aveva 24 anni. La pornostar aveva recentemente detto addio al mondo del cinema a luci rosse: aveva iniziato a 18 anni. La causa del decesso è però ancora sconosciuta. La 24enne, originaria di Dallas (Texas),è stata ritrovata priva di vita il 12 settembre, nella sua abitazione. Parker aveva lasciato il mondo del porno a inizio 2020, ed era tornata in Texas per ripartire da zero con una nuova vita. “Stava andando alla grande. Sembrava davvero felice per la prima volta nella sua vita”, dichiara il fidanzato Jay Campbell, il primo a dare la triste notizia su GoFundMe. La famiglia e il ragazzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Continua la brutta escalation di morti sospette nel mondo dell’hard. L’ultima solo in ordine temporale è Zoe Parker: la giovane24. La pornostarrecentemente detto addio al mondo dela luci rosse:iniziato a 18. La causa del decesso è però ancora sconosciuta. La 24enne, originaria di Dallas (Texas),è stata ritrovata priva di vita il 12 settembre, nella sua abitazione. Parkerlasciato il mondo del porno a inizio 2020, ed era tornata in Texas per ripartire da zero con una nuova vita. “Stava andando alla grande. Sembrava davvero felice per la prima volta nella sua vita”, dichiara il fidanzato Jay Campbell, il primo a dare la triste notizia su GoFundMe. La famiglia e il ragazzo ...

