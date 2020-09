E’ “Maleducata” il nuovo singolo di Achille Lauro (Di martedì 15 settembre 2020) Achille Lauro, il principe del glam, torna nel mondo del rock estremo, del punk e della maleducazione hard e glitterata. Un "Rocky Horror Picture Show" che si sveste di generi e di etichette e lascia spazio a lusso, esagerazione e sregolatezza. Una pole dance di calze a rete, tacchi e mascara shakerati che torna prepotentemente sulla scena musicale con Maleducata: il nuovo singolo di Achille Lauro, in uscita per Elektra Records/Warner Music Italy, sarà disponibile da giovedì 17 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Maleducata anticipa "1969 - Achille Idol Rebirth", riedizione dell`album certificato Disco d`Oro, in uscita il 25 settembre.Maleducata è la soundtrack della terza attesissima stagione della serie Baby, ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 settembre 2020), il principe del glam, torna nel mondo del rock estremo, del punk e della maleducazione hard e glitterata. Un "Rocky Horror Picture Show" che si sveste di generi e di etichette e lascia spazio a lusso, esagerazione e sregolatezza. Una pole dance di calze a rete, tacchi e mascara shakerati che torna prepotentemente sulla scena musicale con Maleducata: ildi, in uscita per Elektra Records/Warner Music Italy, sarà disponibile da giovedì 17 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Maleducata anticipa "1969 -Idol Rebirth", riedizione dell`album certificato Disco d`Oro, in uscita il 25 settembre.Maleducata è la soundtrack della terza attesissima stagione della serie Baby, ...

