Dzeko Juventus, ora si può chiudere: è fatta per Milik alla Roma (Di martedì 15 settembre 2020) Dzeko Juventus- Accordo raggiunto tra Roma e Napoli per il passaggio di Milik in maglia giallorossa. Si attende il sì definitivo dell’attaccante polacco. Una trattativa che potrebbe smuovere Dzeko verso Torino, con i bianconeri vigili anche sul fronte Suarez. Paratici valuterà il da farsi nel corso delle prossime ore. Dzeko Juventus: Suarez il primo obiettivo, ma… Come riportato nelle scorse settimane, la Juventus avrebbe già un accordo di massima con Dzeko, ma la sensazione è che i bianconeri proveranno a inseguire la pista Suarez fino a quando possibile. Leggi anche:Juventus Sampdoria, apertura dello stadio a mille tifosi: arriva la risposta Dzeko resta la ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 settembre 2020)- Accordo raggiunto trae Napoli per il passaggio diin maglia giallorossa. Si attende il sì definitivo dell’attaccante polacco. Una trattativa che potrebbe smuovereverso Torino, con i bianconeri vigili anche sul fronte Suarez. Paratici valuterà il da farsi nel corso delle prossime ore.: Suarez il primo obiettivo, ma… Come riportato nelle scorse settimane, laavrebbe già un accordo di massima con, ma la sensazione è che i bianconeri proveranno a inseguire la pista Suarez fino a quando possibile. Leggi anche:Sampdoria, apertura dello stadio a mille tifosi: arriva la rispostaresta la ...

