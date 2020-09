Dzeko-Juventus, Milik può sbloccare la situazione (Di martedì 15 settembre 2020) Sembrerebbe essere arrivato un punto di svolta nella ricerca del nuovo centravanti bianconero. Dopo le voci insistenti su Luis Suarez e il suo iter (esame di lingua) per ottenere il passaporto comunitario, ecco che nelle ultime ore è successo qualcosa che potrebbe davvero svoltare il discorso centravanti (Dzeko) per la Juventus: secondo Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe trovato l’accordo con il Napoli per l’acquisto di Arkadiusz Milik. Si parla di un accordo da 25 milioni, 3 per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. Per concludere l’affare manca “solamente” il sì del giocatore: il polacco infatti non ha ancora aperto totalmente ad un trasferimento. Dzeko e Milik pronti a fare le valigie? Dzeko (e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Sembrerebbe essere arrivato un punto di svolta nella ricerca del nuovo centravanti bianconero. Dopo le voci insistenti su Luis Suarez e il suo iter (esame di lingua) per ottenere il passaporto comunitario, ecco che nelle ultime ore è successo qualcosa che potrebbe davvero svoltare il discorso centravanti () per la: secondo Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe trovato l’accordo con il Napoli per l’acquisto di Arkadiusz. Si parla di un accordo da 25 milioni, 3 per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. Per concludere l’affare manca “solamente” il sì del giocatore: il polacco infatti non ha ancora aperto totalmente ad un trasferimento.pronti a fare le valigie?(e la ...

