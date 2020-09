Dybala Juventus, passi avanti per il rinnovo: Jorge Antun è a Torino (Di martedì 15 settembre 2020) Dybala Juventus – Tiene banco da settimane ormai la questione rinnovo per Paulo Dybala. L’attaccante ex Palermo ha il contratto in scadenza nel 2022, con ingaggio poco superiore ai 7 milioni annui, cifre che sia la Juventus che Dybala stesso vorrebbero ritoccare. Si è parlato tanto di richiesta folle della Joya che chiedeva quasi 20 milioni all’anno, minacciando di andare in scadenza lasciando poi a zero Torino. Voci smentite totalmente dall’agente del calciatore, che reputava queste voci “false”. Infatti il numero 10 sarebbe già in contatto per il rinnovo del contratto senza fretta e senza pretese contrattuali assurde. Dybala Juventus, l’agente è a ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 settembre 2020)– Tiene banco da settimane ormai la questioneper Paulo. L’attaccante ex Palermo ha il contratto in scadenza nel 2022, con ingaggio poco superiore ai 7 milioni annui, cifre che sia lachestesso vorrebbero ritoccare. Si è parlato tanto di richiesta folle della Joya che chiedeva quasi 20 milioni all’anno, minacciando di andare in scadenza lasciando poi a zero. Voci smentite totalmente dall’agente del calciatore, che reputava queste voci “false”. Infatti il numero 10 sarebbe già in contatto per ildel contratto senza fretta e senza pretese contrattuali assurde., l’agente è a ...

