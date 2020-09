(Di martedì 15 settembre 2020) Cinquanta e trent’fa erano rimasti folgorati dallo splendore delladella spiaggia di Budelli, a La. Così da non resistere alla tentazione di prelevarne qualche manciata e portasela a casa.Duedeciso di togliersi quel peso dalla coscienza equanto ‘rubato’ tantifa dall’isola dell’arcipelago di La.Il primo, oggi ottantenne, halaal Parco nazionale recapitando con un pacco postale e tante scuse il maltolto.Il secondo turista, un quarantenne di Perugia che da bambino si era portato via un vasetto di paradiso, ha voluto restituire di persona la ...

giuliog : RT @HuffPostItalia: Due turisti hanno restituito la sabbia rosa 'rubata' a La Maddalena dopo 50 e 30 anni - cinnamon1962 : RT @HuffPostItalia: Due turisti hanno restituito la sabbia rosa 'rubata' a La Maddalena dopo 50 e 30 anni - MoniaFloris : @insopportabile Turisti disorientati che cercano di capire dove fare il tampone. Capire dopo quanto arriverà il ris… - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Due turisti hanno restituito la sabbia rosa 'rubata' a La Maddalena dopo 50 e 30 anni - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Due turisti hanno restituito la sabbia rosa 'rubata' a La Maddalena dopo 50 e 30 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Due turisti

Così da non resistere alla tentazione di prelevarne qualche manciata e portasela a casa. Due turisti hanno deciso di togliersi quel peso dalla coscienza e hanno restituito quanto ‘rubato’ tanti anni ...A volte basta un'idea per incrementare, o addirittura creare dal nulla, le presenze dei turisti. Ma due idee, ça va sans dire, sono meglio. Lo sanno molto bene a Merano, la deliziosa cittadina alpina ...Cinquanta e trent’anni fa erano rimasti folgorati dallo splendore della sabbia rosa della spiaggia di Budelli, a La Maddalena. Così da non resistere alla tentazione di prelevarne qualche manciata e po ...