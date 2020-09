Due teleobiettivi sul Samsung Galaxy S21: la novità del prossimo anno (Di martedì 15 settembre 2020) La famiglia dei Samsung Galaxy S21 dovrebbe comporsi anche il prossimo anno di tre modelli, di cui il più avanzato contraddistinto da funzionalità esclusive per quanto concerne la fotocamera. Come riportato da ‘SamMobile‘, i sensori del comparto fotografico posteriore resteranno quattro, di cui però ben due teleobiettivi. L’ottica deputata a lasciare spazio al secondo teleobiettivo corrisponderà al sensore ToF, di cui faranno a meno anche i Samsung Galaxy S21 e S21 Plus (pur non guadagnando in cambio un secondo teleobiettivo). Poter disporre a bordo di un unico smartphone di due teleobiettivi significherà vedere sensibilmente aumentata la qualità dello zoom: il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 settembre 2020) La famiglia deiS21 dovrebbe comporsi anche ildi tre modelli, di cui il più avanzato contraddistinto da funzionalità esclusive per quanto concerne la fotocamera. Come riportato da ‘SamMobile‘, i sensori del comparto fotografico posteriore resterquattro, di cui però ben due. L’ottica deputata a lasciare spazio al secondo teleobiettivo corrisponderà al sensore ToF, di cui fara meno anche iS21 e S21 Plus (pur non guadagnando in cambio un secondo teleobiettivo). Poter disporre a bordo di un unico smartphone di duesignificherà vedere sensibilmente aumentata la qualità dello zoom: il ...

