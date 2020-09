Dopo il lockdown boom della fecondazione assistita: ad agosto +800% rispetto al 2019 (Di martedì 15 settembre 2020) L'emergenza sanitaria da non ferma le coppie desiderose di un figlio e molti aspiranti genitori hanno rinunciato alle ferie d'agosto per sottoporsi a un trattamento di procreazione medicalmente ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) L'emergenza sanitaria da non ferma le coppie desiderose di un figlio e molti aspiranti genitori hanno rinunciato alle ferie d'per sottoporsi a un trattamento di procreazione medicalmente ...

virginiaraggi : Oggi primo giorno di scuola per studenti, insegnanti e personale scolastico. Momento sempre emozionante, che quest’… - Agenzia_Italia : Giacarta torna in lockdown, 10 milioni a casa per due settimane - Unomattina : 'Anche dopo due mesi di lockdown il riscaldamento purtroppo è continuato e gli effetti si vedono a livello globale.… - garbugli_la : RT @sonoclaudio: Visto che si parla di #5G ..... un podcast su uno dei temi più discussi durante il #lockdown. E anche dopo. - Marco_Bello1 : RT @sonoclaudio: Visto che si parla di #5G ..... un podcast su uno dei temi più discussi durante il #lockdown. E anche dopo. -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo lockdown Israele, lockdown dopo rientro Netanyahu: 5mila contagi di coronavirus in 24 ore Corriere della Sera Malfunzionamento del depuratore di Vico Equense, Piazzetta Seiano invasa dai liquami

Liquami in Piazzetta Seiano a Vico Equense (Napoli) a causa di un malfunzionamento al depuratore di Punta Gradelle, un impianto moderno inaugurato dopo il lockdown, e che raccoglie gli scarichi fognar ...

Conte va dagli studenti a Norcia: "La sfida del Recovery è per voi, se perdiamo mandateci a casa"

Visita a sorpresa del premier Giuseppe Conte all'Istituto superiore "De Gasperi- Battaglia" di Norcia, la scuola dove ieri si è levato il grido 'Viva la scuola', urlato dagli studenti entusiasti di fa ...

Sala: il lavoro si trasforma, lo Statuto del 1970 è da rinnovare

Milano, 15 set. (askanews) - "Se il lavoro si sta trasformano in modo così radicale, il nostro Statuto dei lavoratori che è del 1970 è ancora qualcosa su cui possiamo fare conto o bisogna rinnovarlo d ...

Liquami in Piazzetta Seiano a Vico Equense (Napoli) a causa di un malfunzionamento al depuratore di Punta Gradelle, un impianto moderno inaugurato dopo il lockdown, e che raccoglie gli scarichi fognar ...Visita a sorpresa del premier Giuseppe Conte all'Istituto superiore "De Gasperi- Battaglia" di Norcia, la scuola dove ieri si è levato il grido 'Viva la scuola', urlato dagli studenti entusiasti di fa ...Milano, 15 set. (askanews) - "Se il lavoro si sta trasformano in modo così radicale, il nostro Statuto dei lavoratori che è del 1970 è ancora qualcosa su cui possiamo fare conto o bisogna rinnovarlo d ...