Don Roberto Malgesini ucciso a Como, la politica non perde l'occasione di usare il dramma (Di martedì 15 settembre 2020) La leggerezza della politica a uso e consumo dei social network si evince dal modo in cui è stata trattata la morte di don Roberto Malgesini, il prete di 51 anni della diocesi di Como che questa mattina è stato barbaramente accoltellato all'inizio del suo turno di distribuzione delle colazioni agli indigenti, per conto della Caritas. Un uomo di origini tunisine, affetto da gravi problemi psichiatrici, lo ha raggiunto in piazza San Rocco e lo ha colpito, salvo poi costituirsi qualche minuto dopo. Ignote le motivazioni che hanno portato al gesto. Don Roberto Malgesini morto a Como, le reazioni della politica Ma prima ancora di capire il reale contesto della morte di don Roberto Malgesini, il prete ...

