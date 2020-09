Don Roberto Malgesini, accoltellato e ucciso a Como “il prete degli ultimi”. “Conosceva l’omicida, letale la ferita al collo” (Di martedì 15 settembre 2020) È stato accoltellato a morte alle 7 in piazza San Rocco, a Como, don Roberto Malgesini. Una lite scoppiata in strada con un cittadino straniero è costata la vita al prete, 51 anni, conosciuto in città per il suo impegno a favore dei migranti. Durante il violento diverbio, l’uomo – un senzatetto con problemi psichici – avrebbe estratto il coltello e colpito ripetutamente il sacerdote, ferendolo a morte. Poco dopo si è costituito ai carabinieri, che ora, coordinati dal pm Massimo Astori, dovranno ricostruire la dinamica e il movente del delitto. Don Malgesini non aveva una parrocchia, ma la sua pastorale era quella dell’assistenza ai bisognosi. Portava la colazione ai senzatetto e ai migranti e assisteva tutte le situazioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) È statoa morte alle 7 in piazza San Rocco, a, don. Una lite scoppiata in strada con un cittadino straniero è costata la vita al, 51 anni, conosciuto in città per il suo impegno a favore dei migranti. Durante il violento diverbio, l’uomo – un senzatetto con problemi psichici – avrebbe estratto il coltello e colpito ripetutamente il sacerdote, ferendolo a morte. Poco dopo si è costituito ai carabinieri, che ora, coordinati dal pm Massimo Astori, dovranno ricostruire la dinamica e il movente del delitto. Donnon aveva una parrocchia, ma la sua pastorale era quella dell’assistenza ai bisognosi. Portava la colazione ai senzatetto e ai migranti e assisteva tutte le situazioni di ...

