Domani e i fondi sospetti ai parlamentari della Lega per pagare meno tasse

In una inchiesta a firma di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian, il nuovo quotidiano "Domani" edito da Carlo De Benedetti e da oggi in edicola, racconta di un «un nuovo scandalo per Matteo Salvini e i suoi uomini», dopo quelli dei 49 milioni, del Russiagate e della Lombardia Film Commission. Secondo quanto riportano i due giornalisti, la Lega avrebbe, tra gennaio 2017 e settembre 2018, messo in piedi un meccanismo che consentiva ai parlamentari del Carroccio di versare somme nella casse di via Bellerio per poi incassare le stesse, ottenendo così di pagare meno tasse, mediante sgravi fiscali forse indebiti. Scrivono Fittipaldi e Tizian: «è questa la conclusione a cui arriva una relazione inedita ...

