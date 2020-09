Dj morta, i periti della famiglia: 'Il furgone si è schiantato contro l'auto di Viviana' | Procura: 'Azzardato fare ipotesi' (Di martedì 15 settembre 2020) commenta 'Sia l'auto di Viviana Parisi sia il mezzo degli operai dell'autostrada erano in movimento il 3 agosto. E' probabile che abbia tentato di invadere la corsia di sorpasso investendo l'auto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) commenta 'Sia l'diParisi sia il mezzo degli operai dell'strada erano in movimento il 3 agosto. E' probabile che abbia tentato di invadere la corsia di sorpasso investendo l'...

