Disastro migranti nel campo di Lesbo, Intersos: “Sono senza acqua” (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – “Migliaia di persone da una settimana ormai continuano a vivere accampate lungo i tre chilometri di strada che separano il vecchio campo di Moria da Mitilene. E’ un disastro: uomini, donne, bambini, anziani e malati costretti sull’asfalto, sotto il sole per tutto il giorno, senza tende né coperte la notte e senza bagni chimici o accesso all’acqua potabile”. A parlare dall’isola dell’Egeo con l’agenzia Dire è Clotilde Scolamiero, operatrice per l’ong Intersos, a Lesbo per fornire assistenza dopo l’incendio hanno distrutto il campo profughi di Moria. Leggi su dire (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – “Migliaia di persone da una settimana ormai continuano a vivere accampate lungo i tre chilometri di strada che separano il vecchio campo di Moria da Mitilene. E’ un disastro: uomini, donne, bambini, anziani e malati costretti sull’asfalto, sotto il sole per tutto il giorno, senza tende né coperte la notte e senza bagni chimici o accesso all’acqua potabile”. A parlare dall’isola dell’Egeo con l’agenzia Dire è Clotilde Scolamiero, operatrice per l’ong Intersos, a Lesbo per fornire assistenza dopo l’incendio hanno distrutto il campo profughi di Moria.

Gandalf1948 : RT @Gandalf1948: Se anche un comunista come Minniti dice quello che dicono gli esponenti della destra....allora perchè i 'sinistri' fanno '… - Gandalf1948 : Se anche un comunista come Minniti dice quello che dicono gli esponenti della destra....allora perchè i 'sinistri'… - Adele87968135 : @LegaSalvini I leghisti conoscono poche parole: PAZZESCO, MIGRANTI, DISASTRO, LADRARE E SPARARE CAZZATE. Pochi di q… - Elena39413618 : RT @Sandra_Savino: Monitorare: verbo di questo governo e ministri. Osservano. Davanti al disastro forse fanno. #Lamorgese a #TS ha conferma… - emerge67 : Mio Dio che disastro. My God what a disaster. #Moria #Lesbo #Grecia #Greece @vonderleyen @DavidSassoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Disastro migranti Incendio campo profughi di Lesbo: la Germania accoglierà 1500 migranti Sky Tg24 Campo profughi di Lesbo: la Germania si farà carico di 1500 migranti

Angela Merkel ha confermato l’accordo tra Atene e Berlino: la Germania accoglierà 1500 dei profughi presenti a Lesbo. In Germania verranno accolti soprattutto le categorie più sensibili tra i profughi ...

Grecia: nuova struttura a Lesbo accoglie 800 migranti dopo l'incendio del campo profughi di Moria

Atene, 15 set 11:59 - (Agenzia Nova) - Sono 800 i migranti che sono stati trasferiti dal campo profughi di Moria nell'isola di Lesbo, a partire da venerdì 11 settembre e fino ad oggi, in una nuova str ...

Migranti: Grecia costruirà nuovi campi col sostegno Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 14 SET - La Grecia costruirà nuovi campi profughi a Lesbo col sostegno dell'Ue, dopo l'incendio a Moria. Sono già stati individuati alcuni siti, ed i finanziamenti per la realizzaz ...

Angela Merkel ha confermato l’accordo tra Atene e Berlino: la Germania accoglierà 1500 dei profughi presenti a Lesbo. In Germania verranno accolti soprattutto le categorie più sensibili tra i profughi ...Atene, 15 set 11:59 - (Agenzia Nova) - Sono 800 i migranti che sono stati trasferiti dal campo profughi di Moria nell'isola di Lesbo, a partire da venerdì 11 settembre e fino ad oggi, in una nuova str ...(ANSA) - BRUXELLES, 14 SET - La Grecia costruirà nuovi campi profughi a Lesbo col sostegno dell'Ue, dopo l'incendio a Moria. Sono già stati individuati alcuni siti, ed i finanziamenti per la realizzaz ...