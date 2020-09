Diamo un colpo alla terza Camera del Paese | le chat delle mamme | riapriamo le scuole

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 settembre 2020) Ci chiederemo, un giorno, “ti ricordi dove’eri il 24 settembre 2020?”. Alcuni di noi hanno già cominciato ad appuntarselo per il racconto da tramandare ai nipotini: quando i miei pargoli rientrarono a scuola in piena pandemia io ero lì, assiepato al bar dirimpetto con altre centinaia di genitori sudati, a guardarli partire come evidentemente i nostri bisnonni avevano fatto per i primogeniti spediti al fronte. Nella Repubblica Indipendente(con la maiuscola vale come categoria includente senza genere, ci sono anche i papà, non v’offendete) quel portone che riapre davanti al trenino ordinato di bambini in mascherina segna un tempo (tipo il nine-eleven americano), ma anche una sconfitta politica. E’ uno smacco a quella che s’illude d’essere la...