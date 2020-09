Di Natale: "Gattuso ha rivoltato il Napoli, ora dall'inizio può fare una grande stagione" (Di martedì 15 settembre 2020) Antonio Di Natale, storico bomber dell'Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Gattuso? Rino ha carattere, ha seguito un percorso, facendo bene a Pisa, poi al Milan e rivoltando il Napoli. Lo stimo molto. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Antonio Di, storico bomber dell'Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "? Rino ha carattere, ha seguito un percorso, facendo bene a Pisa, poi al Milan e rivoltando il. Lo stimo molto.

_SiGonfiaLaRete : #DiNatale elogia #Gattuso: 'Farà una grande stagione' - G1926B : @johnny___fns Quanto amo l'albero di Natale???? Cmq come il mister saprà il suo Milan pluricampione spesso era con… - Petrusevski13 : RT @CalcioGoats: Antonio Di Natale attempting to dribble past Pirlo & Gattuso ?? December 6th, 2003 - Empoli vs AC Milan - harth1999921 : RT @CalcioGoats: Antonio Di Natale attempting to dribble past Pirlo & Gattuso ?? December 6th, 2003 - Empoli vs AC Milan - ajiboyefemiRS : RT @CalcioGoats: Antonio Di Natale attempting to dribble past Pirlo & Gattuso ?? December 6th, 2003 - Empoli vs AC Milan -