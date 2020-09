Di Maio a Napoli prima del voto: il tour della resa (voluta) (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Mancano pochi giorni al voto sulle elezioni regionali e al Referendum sul taglio dei parlamentari. Una partita quest’ultima fondamentale per i Cinque Stelle che ne hanno fatto il loro storico cavallo di battaglia per intercettare rabbia e consensi. Portare a casa il risultato significa tentare di riguadagnare il terreno perso tra i militanti e gli elettori delusi dal cambio di pelle di un Movimento che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e che si è alleato prima con la Lega e poi col PD. Difficile se non impossibile la vittoria in Campania, dove il Governatore Vincenzo De Luca ha già per la seconda volta le chiavi di Palazzo Santa Lucia in tasca. E questo senza che il Movimento si sia troppo dato da fare per mettere in campo un’alternativa forte e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Mancano pochi giorni alsulle elezioni regionali e al Referendum sul taglio dei parlamentari. Una partita quest’ultima fondamentale per i Cinque Stelle che ne hanno fatto il loro storico cavallo di battaglia per intercettare rabbia e consensi. Portare a casa il risultato significa tentare di riguadagnare il terreno perso tra i militanti e gli elettori delusi dal cambio di pelle di un Movimento che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e che si è alleatocon la Lega e poi col PD. Difficile se non impossibile la vittoria in Campania, dove il Governatore Vincenzo De Luca ha già per la seconda volta le chiavi di Palazzo Santa Lucia in tasca. E questo senza che il Movimento si sia troppo dato da fare per mettere in campo un’alternativa forte e ...

Da “Gomorra – La Serie” a “Fargo”, passando per “Spaccapietre” in concorso alle Giornate degli Autori di Venezia 77, Salvatore Esposito è tra i massimi rappresentati del cinema campano nel mondo. Per ...

Alla fine si sceglierà il prefetto Mario Morcone che non arriverà nemmeno al ballottaggio ... su cui si può lavorare anche in vista delle elezioni amministrative a Napoli», spiega il segretario ...

DALL’INVIATO A NAPOLI. Eccolo, lassù sul palco dell’Hotel Continental, pronto per l’ennesimo, spumeggiante show: stavolta chi sfotterà? E invece Vincenzo De Luca è così sicuro di sé che mentre sta per ...

