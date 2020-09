Detenuti percepivano il reddito cittadinanza, 30 denunciati a Foggia (Di martedì 15 settembre 2020) Foggia (ITALPRESS) – percepivano il reddito di cittadinanza nonostante fossero Detenuti. E’ quanto accertato dai finanzieri del comando provinciale di Foggia che hanno denunciato 30 persone. E’ emerso che in 3 hanno presentato direttamente la domanda per ottenere il beneficio mentre erano in stato di detenzione carceraria; in 12 non hanno comunicato l’intervenuta carcerazione; 6 familiari di Detenuti, omettendo di indicare nelle istanze per il beneficio la condizione detentiva del componente del proprio nucleo familiare, sono riusciti ad ottenere un sostegno economico senza riduzioni; 8 familiari non hanno comunicato l’intervenuta carcerazione del familiare, continuando a percepire indebitamente il sussidio in forma piena; una posizione ha ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 settembre 2020)(ITALPRESS) –ildinonostante fossero. E’ quanto accertato dai finanzieri del comando provinciale diche hanno denunciato 30 persone. E’ emerso che in 3 hanno presentato direttamente la domanda per ottenere il beneficio mentre erano in stato di detenzione carceraria; in 12 non hanno comunicato l’intervenuta carcerazione; 6 familiari di, omettendo di indicare nelle istanze per il beneficio la condizione detentiva del componente del proprio nucleo familiare, sono riusciti ad ottenere un sostegno economico senza riduzioni; 8 familiari non hanno comunicato l’intervenuta carcerazione del familiare, continuando a percepire indebitamente il sussidio in forma piena; una posizione ha ...

TgrRaiPuglia : #Foggia Carcerati percepivano indebitamente il #Redditodicittadinanza #ioseguoTgr - princigallomich : Detenuti percepivano il reddito cittadinanza, 30 denunciati a Foggia - fraga801 : ...allora andate a gagare... in Italia li Stato è in grado di aiutare solo delinquenti e disonesti! Chi studia, si… - GruppoFICamera : RT @Antonio_Tajani: Complimenti alla nostra @GDF che ha scoperto e denunciato 30 persone che percepivano il reddito di cittadinanza nonosta… - LucaSucci : RT @francescatotolo: Percepivano il #redditodicittadinanza: denunciate 30 persone, tra cui alcuni detenuti per i reati di associazione a de… -