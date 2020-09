Deciderà l’Ue come farci spendere i nostri soldi: “la sfida del Recovery Fund” è già persa (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 16 set – La “sfida”, un’occasione “irripetibile”, il piano “ambizioso”. Il Recovery Fund non è ancora partito (né lo farà a breve) ma il governo non ha lesinato nel ricorrere a tutto l’armamentario retorico di cui disponeva per tesserne le lodi. Operazione già vista in passato, basti pensare alla sedicente “potenza di fuoco” del decreto liquidità dello scorso aprile e alla misera fine che ha fatto. Sarebbe sufficiente questo per capire la ragione per cui anche sul Next Generation Europe – alias Recovery Fund, per l’appunto – si stia grattando il fondo degli artifici lessicali. L’obiettivo è sempre lo stesso: essere più realisti del Re – più europeisti dell’Ue, in questo caso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 16 set – La “”, un’occasione “irripetibile”, il piano “ambizioso”. IlFund non è ancora partito (né lo farà a breve) ma il governo non ha lesinato nel ricorrere a tutto l’armamentario retorico di cui disponeva per tesserne le lodi. Operazione già vista in passato, basti pensare alla sedicente “potenza di fuoco” del decreto liquidità dello scorso aprile e alla misera fine che ha fatto. Sarebbe sufficiente questo per capire la ragione per cui anche sul Next Generation Europe – aliasFund, per l’appunto – si stia grattando il fondo degli artifici lessicali. L’obiettivo è sempre lo stesso: essere più realisti del Re – più europeisti dell’Ue, in questo caso ...

