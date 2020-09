De Nicola: "Vorrei tornare col Napoli, altrimenti potrei rivalutare la mia posizione di medico sociale" (Di martedì 15 settembre 2020) Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha detto la sua sul caso Milik in diretta a Radio Crc durante la trasmissione “Un Sogno Nel Cuore”. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Alfonso De, exdel, ha detto la sua sul caso Milik in diretta a Radio Crc durante la trasmissione “Un Sogno Nel Cuore”.

tuttonapoli : De Nicola: 'Vorrei tornare col Napoli, altrimenti potrei rivalutare la mia posizione di medico sociale' - fritatalover : RT @Auri_dl: Praticamente Nicola è diventato un tronista Furbissimo Vorrei essere come lui, è riuscito a rigirare la frittata con Gemma in… - Auri_dl : Praticamente Nicola è diventato un tronista Furbissimo Vorrei essere come lui, è riuscito a rigirare la frittata c… - itspekoe : Nicola vorrei sapere con quale barbaro coraggio ti presenti in trasmissione a dire di essere stato male per Gemma quest’estate #uominiedonne - Inlovewtvseries : Vorrei dire a Nicola che esiste pure Tinì #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Vorrei De Nicola: "Vorrei tornare col Napoli, altrimenti potrei rivalutare la mia posizione di medico sociale" Tutto Napoli Uomini e Donne, duro scontro tra Gemma e Nicola: Maria De Filippi riprende la Galgani e difende Sirius

A “Uomini e Donne” non ci si annoia mai e anche oggi, martedì 15 settembre, la puntata è stata ricca di scontri e battibecchi. L’entrata in studio di Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore arrivat ...

U&D: Gemma lascia Nicola per un altro e litiga con Tina Cipollari

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno interrotto bruscamente la loro frequentazione: durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 15 settembre 2020, la dama di Torino e il giovane mari ...

Nicola Vivarelli sta frequentando Veronica, Gemma: “Mi sono ridicolizzata per te, ci sono cascata”

Tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sarebbe finita definitivamente, tanto che il corteggiatore 26enne protagonista del parterre del trono over di Uomini e Donne ha cominciato a conoscere un’altra dam ...

A “Uomini e Donne” non ci si annoia mai e anche oggi, martedì 15 settembre, la puntata è stata ricca di scontri e battibecchi. L’entrata in studio di Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore arrivat ...Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno interrotto bruscamente la loro frequentazione: durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 15 settembre 2020, la dama di Torino e il giovane mari ...Tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sarebbe finita definitivamente, tanto che il corteggiatore 26enne protagonista del parterre del trono over di Uomini e Donne ha cominciato a conoscere un’altra dam ...