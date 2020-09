Dazi Usa contro Cina | WTO silura Trump

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Idi Donaldsui prodotti Made in China imposti nel 2018 sono in violazione delle regole internazionali. E’ quanto ha sentenziato oggi l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) gettando un’ombra sulla guerra commerciale avviata dalla Casa BiancaPechino consu più di 200 miliardi di dollari di prodotti. La sentenza, in teoria, consentirebbe alladi vararesu miliardi di merci statunitensi. Washington, riporta l’agenzia Bloomberg, può comunque porre il proprio veto sulla decisione del Wto presentando un appello nei prossimi 60 giorni. Il Presidente degli Stati Uniti, intanto, affila le armi in vista dell’appuntamento elettorale in programma il prossimo 3 novembre ...