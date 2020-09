DayDreamer Anticipazioni, Puntate 19-20 Settembre 2020: Nihat lascia Mevkibe! (Di martedì 15 settembre 2020) Anticipazioni DayDreamer, trama Puntate dal 19 al 20 Settembre 2020: Sanem e Can decidono di sposarsi ma la notizia inizia a circolare dappertutto per colpa della pettegola del quartiere. Viene a saperlo anche Nihat che si offende molto… DayDreamer continua ad andare avanti anche se solo per pochi giorni a settimana. La soap turca che ha riscosso un enorme successo avrà ancora al centro dell’attenzione il matrimonio tra Can e Sanem, che potrebbe arrivare a breve. Purtroppo però questo sta per causare molti problemi. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer: dove eravamo rimasti Aylin scatta delle foto di Can e Sanem insieme al parco e le fa pubblicare da vari giornali. Tutti ora ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 15 settembre 2020), tramadal 19 al 20: Sanem e Can decidono di sposarsi ma la notizia inizia a circolare dappertutto per colpa della pettegola del quartiere. Viene a saperlo ancheche si offende molto…continua ad andare avanti anche se solo per pochi giorni a settimana. La soap turca che ha riscosso un enorme successo avrà ancora al centro dell’attenzione il matrimonio tra Can e Sanem, che potrebbe arrivare a breve. Purtroppo però questo sta per causare molti problemi. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Aylin scatta delle foto di Can e Sanem insieme al parco e le fa pubblicare da vari giornali. Tutti ora ...

zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni Turche: Can chiede a Sanem di sposarlo ma... - #Daydreamer #Anticipazioni #Turche: - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni per sabato 19 settembre 2020 (domenica 20 non va in onda) - FanClubAlbatros : Anticipazioni #DayDreamer ?? #CanYaman ???? - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni 13 e 19 settembre: Can e Sanem di nuovo soli? - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni dal 13 al 19 settembre 2020: Can e Sanem ufficialmente fidanzati -