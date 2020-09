Daniele Mondello difende ancora Viviana | non ha fatto del male a Gioele | potrebbe esser accaduto altro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 15 settembre 2020) “Non ho mai voluto parlare di omicidio suicidio perchè lo escludo a priori” ha dettonella sua intervista per Porta a Porta andata in onda nella serata del 14 settembre 2020. Il marito diParisi e papà del piccolotorna a ribadire con forza la sua convinzione: sua moglie non avrebbe maidelal bambino. “era una mamma stupenda, meravigliosa, in 4 anni non ha mai toccato” ha continuato ilche in questi ultimi giorni non ha voluto rilasciare interviste ma che ha trovato la forza di parlare con la giornalista di Porta a Porta per spiegare quello che prova in questi momenti così difficili. La giornalista fa notare che anche ...