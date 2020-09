Damiano dei Maneskin irriconoscibile: taglio drastico [FOTO] (Di martedì 15 settembre 2020) Damiano dei Maneskin rivoluziona il suo look. Il frontman della band che ha conosciuto il suo successo grazie alla partecipazione a X Factor ha deciso di darci un taglio, procedendo con una sfoltita alla sua lunga chioma. Una scelta che ha dato molto di cui parlare ai fan. Questi ultimi sono venuti a conoscenza del nuovo look del ragazzo a cose ormai fatte, tramite una serie di scatti che questo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Le reazioni al nuovo taglio di Damiano David I commenti al nuovo look di Damiano dei Maneskin non hanno tardato ad arrivare. Tra i commenti degli scatti pubblicati dal frontman della band si sono infatti riversati i fan del ragazzo, che hanno deciso di dire la loro su questo piccolo grande stravolgimento. C’è chi non ha ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 settembre 2020)deirivoluziona il suo look. Il frontman della band che ha conosciuto il suo successo grazie alla partecipazione a X Factor ha deciso di darci un, procedendo con una sfoltita alla sua lunga chioma. Una scelta che ha dato molto di cui parlare ai fan. Questi ultimi sono venuti a conoscenza del nuovo look del ragazzo a cose ormai fatte, tramite una serie di scatti che questo ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Le reazioni al nuovodiDavid I commenti al nuovo look dideinon hanno tardato ad arrivare. Tra i commenti degli scatti pubblicati dal frontman della band si sono infatti riversati i fan del ragazzo, che hanno deciso di dire la loro su questo piccolo grande stravolgimento. C’è chi non ha ...

