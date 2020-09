(Di martedì 15 settembre 2020) Nella cozioneadesso c’è unadel. Dalla guerra nell’est dell’Ucrainaurnedestra italiana in nord d’Italia: lanuova candidata del Carrocciosi dipana a Lavis, provincia di Trento, quasi 9mila abitanti e urne comunaliporte, ma è iniziata molto tempo fa quando, nel 2014, cominciarono a pioveresu Slovyansk.Ne zabudem, ne prostim.“Non dimentichiamo, non perdoniamo”. Era la frase che si leggeva tra sacchi di sabbia e bandiere che sventolavano sul municipio occupato di Slovyansk, città simbolo di quella Repubblica popolare di ...

HuffPostItalia : Dalle bombe del Donbas alle liste della Lega: la parabola di Stella Khorosheva - poetanaif : @Pino25102067 La foto di Ponte Vecchio risparmiato chirurgicamente dalle bombe è terribile e meravigliosa, unisce l… - gb8369 : @gonzales_cico @Ninamimi85 @rubio_chef @PeaceMusicLovee Stai esagerando con le mistificazioni...conta la strage di… - chepensatefa72 : RT @FloraPiachica: Genitori angosciati fuori dalle scuole ouhhhhhh sono andati a scuola i nostri figli mica a schivare le bombe in Siria - Alepongi : RT @FloraPiachica: Genitori angosciati fuori dalle scuole ouhhhhhh sono andati a scuola i nostri figli mica a schivare le bombe in Siria -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle bombe

La Repubblica

Un uomo - che non è stato ancora preso dalle forze dell’ordine - si avvicinò alla porta d’ingresso del negozio gettando all’interno una bomba carta. Non ci furono vittime né feriti gravi.Fuga degli scrutatori dalle elezioni. Con il rischio che celebrare le Regionali e il referendum costituzionale diventi davvero difficile. E' uno degli eggetti del panico da Coronavirus e a raccontare ...Giuseppe Mastini, noto come "Johnny lo Zingaro", 60 anni , è stato arrestato questa mattina a pochi chilometri dal carecere di Sassari-Bancali da dove era evaso lo scorso 6 settembre. Uscito grazie a ...