Dalla Spagna | Cristiano Ronaldo arrabbiato con la società | troppo lunghi i tempi per il nuovo attaccante

A pochi giorni dall'inizio della stagione la Juventus deve ancora fare i conti con la mancanza di una prima punta di livello che prenda il posto di Gonzalo Higuain. Qualche giorno fa è stato lo stesso Pirlo a mettere un po' di pressione alla società: "nuovo attaccante? Si, spero di averlo a disposizione il prima …"

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: accordo Inter-Barcellona sull'indennizzo per Vidal Calciomercato.com Orche contro barche, è allarme in Spagna e Portogallo

A riportare la notizia degli attacchi il Guardian. Prese di mira numerose barche a vela e a motore da riporto Una lontra marina, inseguita dalle orche, salta su un’imbarcazione per salvarsi Avvistate ...

Milano Arch Week: tra gli ospiti anche Mimmo Lucano e Aboubakar Soumahoro

Dal 18 al 20 settembre è in programma la quarta edizione Milano Arch Week – la manifestazione dedicata all’architettura, alle trasformazioni urbane, agli spazi di cittadinanza e al futuro delle città ...

Un cappuccino per Sconcerti: Suarez non è Recoba, ma dargli il passaporto in pochi giorni è una prepotenza

Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del ...

