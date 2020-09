‘Da Venezia a Roma’, i film della Mostra dal 17 settembre in 9 sale della Capitale (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – – Torna anche quest’anno ‘Da Venezia a Roma’, la rassegna cinematografica che porta nella Capitale i film appena presentati alla Mostra del Cinema. Sono oltre 40 i titoli che saranno proiettati, dal 17 al 24 settembre, in 9 sale dislocate in vari quartieri della città: da Prati (Adriano, Eden, Giulio Cesare) a Trastevere (Intrastevere), dal centro storico (Farnese e Quattro Fontane) a Testaccio (Greenwich) fino al quartiere Trieste (Lux) e San Lorenzo (Tibur). Inoltre, come ogni anno la rassegna sarà arricchita da incontri con registi e protagonisti dei film presentati. Leggi su dire (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – – Torna anche quest’anno ‘Da Venezia a Roma’, la rassegna cinematografica che porta nella Capitale i film appena presentati alla Mostra del Cinema. Sono oltre 40 i titoli che saranno proiettati, dal 17 al 24 settembre, in 9 sale dislocate in vari quartieri della città: da Prati (Adriano, Eden, Giulio Cesare) a Trastevere (Intrastevere), dal centro storico (Farnese e Quattro Fontane) a Testaccio (Greenwich) fino al quartiere Trieste (Lux) e San Lorenzo (Tibur). Inoltre, come ogni anno la rassegna sarà arricchita da incontri con registi e protagonisti dei film presentati.

