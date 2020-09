Da Fiumicino 2 voli Covid Free, solo per 'negativi' (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 15 SET - Da domani presso l'aeroporto di Fiumicino inizia la sperimentazione su due voli Roma-Milano 'Covid Free', ovvero con a bordo solo passeggeri negativi. L'iniziativa in comune tra ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 15 SET - Da domani presso l'aeroporto diinizia la sperimentazione su dueRoma-Milano '', ovvero con a bordopasseggeri. L'iniziativa in comune tra ...

repubblica : Alitalia, al via test a Fiumicino: da domani tampone veloce alla partenza per due voli Roma-Milano - RegioneLazio : Oggi nel Lazio si registrano 139 casi di questi 74 sono a Roma e due decessi. Da domani presso l’aeroporto di Fiumi… - AnsaRomaLazio : Da Fiumicino 2 voli Covid Free, solo per 'negativi'. Tratta Roma-Milano, test in aeroporto o certificato #ANSA - Miti_Vigliero : Da Fiumicino 2 voli Covid Free, solo per 'negativi' - Ultima Ora - ANSA - ecarpinum : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi nel Lazio si registrano 139 casi di questi 74 sono a Roma e due decessi. Da domani presso l’ae… -