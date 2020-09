Cuties: Netflix nella bufera dopo l’uscita del film denuncia (Di martedì 15 settembre 2020) Netflix finisce nel mirino con l’accusa di sessualizzare delle ragazzine. L’oggetto della discordia si chiama ‘Cuties’, il nuovo film che ha debuttato sulla piattaforma online lo scorso nove settembre. E’ la storia di una ragazzina di origini senegalesi a Parigi che vive come una doppia vita, a casa costretta a rispettare la cultura mussulmana, a scuola affascinata dal modo di vivere all’occidentale. Ma il pubblico ha percepito la storia come una sessualizzazione di adolescenti e per questo ha invitato a boicottare Netflix invitanti a cancellare l’abbonamento. Così è nato l’hashtag #cancelNetflix che è diventato virale sui social media. La protesta si è spostata anche su Change.org e la petizione contro il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 15 settembre 2020)finisce nel mirino con l’accusa di sessualizzare delle ragazzine. L’oggetto della discordia si chiama ‘’, il nuovoche ha debuttato sulla piattaforma online lo scorso nove settembre. E’ la storia di una ragazzina di origini senegalesi a Parigi che vive come una doppia vita, a casa costretta a rispettare la cultura mussulmana, a scuola affascinata dal modo di vivere all’occidentale. Ma il pubblico ha percepito la storia come una sessualizzazione di adolescenti e per questo ha invitato a boicottareinvitanti a cancellare l’abbonamento. Così è nato l’hashtag #cancelche è diventato virale sui social media. La protesta si è spostata anche su Change.org e la petizione contro il ...

