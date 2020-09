Crisanti su Elezioni: Saranno Ulteriore stress per La Scuola (Di martedì 15 settembre 2020) Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, parla a Sky TG24 di Elezioni e Scuola. “Le Elezioni sicuramente sono un’occasione distruttiva per la Scuola e sicuramente è un Ulteriore stress, perché portiamo milioni di persone all’interno della Scuola e diamo loro l’opportunità di incontrarsi” afferma. “Dipenderà dalle misure che Saranno state adottate per far avvenire le Elezioni in sicurezza, di cui obiettivamente non si è discusso molto” continua. “Ho dato suggerimenti e sollevato critiche, ma in questo momento vanno messe da parte. Dobbiamo fare tutti in modo che questo sia un ... Leggi su youreduaction (Di martedì 15 settembre 2020) Andrea, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, parla a Sky TG24 di. “Lesicuramente sono un’occasione distruttiva per lae sicuramente è un, perché portiamo milioni di persone all’interno dellae diamo loro l’opportunità di incontrarsi” afferma. “Dipenderà dalle misure chestate adottate per far avvenire lein sicurezza, di cui obiettivamente non si è discusso molto” continua. “Ho dato suggerimenti e sollevato critiche, ma in questo momento vanno messe da parte. Dobbiamo fare tutti in modo che questo sia un ...

