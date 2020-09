Covid, nel Lazio altri 139 casi: 74 a Roma (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 15 set. – “Oggi nel Lazio si registrano 139 casi di questi 74 sono a Roma e due decessi”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano. “Nella Asl Roma 1 sono 20 i casi nelle ultime 24 ore e di questi cinque sono casi di rientro, due con link dalla Sardegna, due con link alla comunità del Perù e uno dalla Grecia. Tre sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato”, prosegue l’assessore. “Nella Asl Roma 2 sono 47 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi diciassette casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020), 15 set. – “Oggi nelsi registrano 139di questi 74 sono ae due decessi”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano. “Nella Asl1 sono 20 inelle ultime 24 ore e di questi cinque sonodi rientro, due con link dalla Sardegna, due con link alla comunità del Perù e uno dalla Grecia. Tre sonocon link familiare o contatto di un caso già noto e isolato”, prosegue l’assessore. “Nella Asl2 sono 47 inelle ultime 24 ore e tra questi diciassettedi rientro, uno con link dalla Sardegna, uno ...

