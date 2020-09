Covid | l’annuncio di Trump | “Tra qualche settimana gli Usa avranno il vaccino”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set – Donaldè sicuro: “Nel giro di settimane, potrebbero essere quattro settimane, potrebbero essere otto” il vaccino americano sarà pronto. E’ quanto dichiarato dal presidente degli Stati Uniti a Fox&Friends. Non è però la prima volta che il tycoon evoca la realizzazione imminente di un vaccino americano contro il coronavirus, stavolta però lo ha proprio annunciato facendo intendere che per averlo a disposizione è questione di non più di due mesi. In pratica, non serve una calcolatrice per scoprirlo,sta dicendo che al massimo pochi giorni prima delle elezioni presidenziali di novembre gli Usaufficialmente un vaccino. Bill Gates vede nero Molti analisti sospettano che le dichiarazioni del presidente statunitense siano mera ...